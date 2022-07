BNP Paribas Dwa Brzegi 2022: Filmy z Cannes na otwarcie i zamknięcie

16. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi otworzy polska premiera filmu "Corsage" w reżyserii Marie Kreutzer z nagrodzoną w Cannes Vicky Krieps w roli cesarzowej Sissi. Portret kobiety walczącej o prawo do zrzucenia, w przenośni i dosłownie, gorsetu kulturowego i obyczajowego. Na zamknięcie zaprezentujemy polską premierę filmu "The Eight Mountains" w reżyserii Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch wyróżnionego w Cannes nagrodą jury. Rozgrywająca się na przestrzeni trzech dekad poruszająca historia przyjaźni z Alessandro Borghim i Lucą Marinellim pokazuje, czym jest przywiązanie do miejsca pochodzenia, miłość i strata.