Roma Gąsiorowska ma kogoś? Żurawski złożył wniosek do sądu

Jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa okazał się alkohol. - Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić - wyznała.