Bogusław Linda wspiera Rafała Trzaskowskiego

Trwający zaledwie kilkadziesiąt sekund filmik z udziałem Bogusława Lindy zamieścił na swoim instagramowym profilu Krzysztof Materna. Odtwórca kultowej roli Franza Maurera pokazuje w nim, jak rozprawia się z długopisem, jednym gestem łamiąc go na pół. Choć w nagraniu padają zaledwie cztery słowa - "trzask i po długopisie" - nikt nie ma wątpliwości, do kogo i czego odnosi się aktor.

"Trzask" i "długopis" błyskawicznie zostały rozszyfrowane przez internautów, którzy komplementują nagranie. "Mistrzunio", "Jakie to jest dobre", "Super" - czytamy w komentarzach pod postem. Nawiązanie do zapowiedzianych na 28 czerwca wyborów prezydenckich i dwóch najbardziej prawdopodobnych kandydatów do drugiej tury: Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego jest oczywiste.