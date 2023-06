"Boogeyman". Najstraszniejszy horror roku? Niektórzy będą oglądali przez palce

Szafa to rekwizyt, który ma swoje zasłużone miejsce w historii kina grozy. W bardzo dobrym filmie "Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon" z 2006 r., będącym zmyślnym studium na temat wszelakich tropów w horrorach, pada w pewnym momencie stwierdzenie, że szafa jest wręcz miejscem świętym. Absolutnie nie wolno go naruszać.