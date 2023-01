Brendan Fraser przeszedł metamorfozę, jakiej nikt się nie spodziewał. W latach 90. był przystojniakiem. A teraz?

Brendar Fraser urodził się w 1968 r. Ma więc 54 lata. Tyle co Josh Brolin, Will Smith czy Eric Bana. Oddani fani dobrze pamiętają go z filmów, w których grał w latach 90., czy na początku XXI wieku. To "Jaskiniowiec z Kalifornii", "Odlotowcy", "Pani Winterbourne", "George prosto z drzewa", "Atomowy amant" i w końcu hit - "Mumia".