Bronisław Cieślak to nie tylko serialowy Borewicz. Tych faktów z pewnością nie pamiętacie

Nie ukrywał potem swojej złości na to, że został wyrzucony. Szukał dla siebie miejsca, dostał propozycję wejścia do polityki. Mówił o tym po latach w jednym z wywiadów: "Nie ja to wymyśliłem. Zaproponowali mi to koledzy, a ja wlazłem w to jak w masło. Jerzy Urban powiedział kiedyś, że został politykiem z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to jest. Po części to jest mój przypadek. Ciekawość i u mnie odegrała niemałą rolę, ale też złość. Po raz pierwszy wystartowałem do sejmu w pierwszych wolnych wyborach w 1991 roku, gdy w maju tamtego roku zostałem wyrzucony z telewizji. Byłem tak wkurzony, że gdy zadzwonili koledzy z propozycją kandydowania z list lewicy, bez zmrużenia oka powiedziałem tak".