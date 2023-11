Bulwersujący proceder papieża. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Arogancja dostojnika w białych szatach nie ma końca. Choć nie jest on wolny od strachu, o czym świadczy złowrogi sen, gdy do jego sypialni pod osłoną nocy wkraczają starzy Żydzi, by go siłą obrzezać. Tak jak siłą, choć w białych rękawiczkach, chrzci się chłopców rzekomo już dawno ochrzczonych.