Był dziecięcą gwiazdą kina. Skończył 53 lata. Tak dziś wygląda

Wspominał, że jego przyjaciel z planu, Corey Haim, opowiedział mu, jak to "pewien dorosły przekonał go, że to zupełnie normalne, gdy starsi mężczyźni uprawiają seks z młodszymi chłopcami, że to coś, co robią wszyscy faceci". 14-latek dał się wówczas wykorzystać i zgodził na odbycie stosunku seksualnego (Haim zmarł w 2010 roku, był człowiekiem uzależnionym od narkotyków).