Był gwiazdą "13 powodów". Rzucił aktorstwo

Dylan rzucił aktorstwo, by rozwijać się muzycznie. Ma zespół - Wallows - i to on zajmuje jego czas. - Myślę, że jestem w na tyle komfortowej sytuacji, że mogę się na jakiś czas na tym właśnie skoncentrować i pociągnąć to tak daleko, jak tylko się da - mówi 27-latek.