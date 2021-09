"Był straumatyzowany". Po 20 latach odkrył prawdę o swoim przyjacielu

Najpierw zginął ojciec. Pewnego dnia zabrali go funkcjonariusze i po prostu przepadł. Potraktowali go jako "wroga rządu". Amin, jego brat i dwie siostry zostali sami z matką. Rosjanie wycofali swoje siły z kraju, a wkrótce władzę w Afganistanie przejęli mudżahedini, stopniowo tworząc nową, fundamentalistyczną rzeczywistość. To był koniec lat 80, chociaż z niewielkimi szczegółami brzmi jak to, co dzieje się w Afganistanie teraz, w 2021 r., prawda? Historia Amina jest dziś tak samo aktualna, jak w 1989 r., gdy razem z mamą i rodzeństwem uciekł z ogarniętego wojną domową kraju do Moskwy. By przeżyć.