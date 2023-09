Była żona Costnera chce wyższych alimentów. "Życie w luksusie jest w ich DNA"

16-letni Cayden, 14-letni Hayes i 13-letnia Grace po rozstaniu są pod opieką matki, ale Costner również się nimi zajmuje i łoży na ich utrzymanie. Miesięczne alimenty wynoszą 129 tys. dol. (ponad 532 tys. zł), co zdaniem Baumgartner jest niewystarczającą kwotą. Była projektantka torebek poszła do sądu, by walczyć o wyższe alimenty, podając kuriozalny powód.