Byłe więźniarki złożyły przysięgę. Uratowały nadzorczynię obozu przed śmiercią

O tym, co dokładnie się stało, po raz pierwszy szczegółowo opowiadają twórcy filmu "Johanna Langefeld. Historia znikania" - Władysław Jurków i Gerburg Rohde-Dahl. Polsko-niemiecka współpraca przyniosła zaskakujący efekt. Twórcy jako pierwsi docierają do archiwalnych dokumentów z przesłuchania Langefeld, do listów, które pisały byłe więźniarki, do notatek sporządzonych po ucieczce esesmanki z więzienia przy ulicy Montelupich, ale przede wszystkim docierają do kobiet, których nie obowiązuje już przysięga milczenia w tej sprawie.