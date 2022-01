"Było dość ciężko". Kulisy kręcenia nagiej sceny z Bradley'em Cooperem

W wywiadzie udzielonym The Hollywood Reporter, Cooper podkreślał, że reżyser wymagał, aby "zanurkować głęboko w filmową postać". "To naprawdę było podobne do zakładania ekwipunku górniczego, czapki i latarki, patrzenia na siebie, a następnie schodzenia w dół niekończącym się tunelem. Wiedząc, że można kopać i kopać, ale nigdy nie dotrzeć do jakiegoś końca. Następnego dnia przychodzisz do pracy i znowu zaczynasz kopać i schodzić w dół" – powiedział aktor.