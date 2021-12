Widzowie w szoku. "Nigdy nie sądziłem, że zobaczę ją całkiem nagą"

Wielu widzów, którzy obejrzeli "Nie patrz w górę", uznało finałową scenę z Meryl Streep za kapitalną pointę całego filmu. Twarde stanowisko pani prezydent, że kometa musi poczekać, bo reelekcja jest ważniejsza, musiało doprowadzić do takiego zakończenia historii. Natomiast przesłanie satyrycznej produkcji wydaje się uniwersalne i co gorsze - bardzo aktualne. Politycy są gotowi doprowadzić świat do katastrofy, byle tylko nie poruszać niewygodnych tematów, nie podejmować niepopularnych decyzji, które mogłyby nie spodobać się wyborcom.