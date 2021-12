"O Boże!". Sandra Bullock o kulisach słynnej rozbieranej sceny z Ryanem Reynoldsem

- Tego dnia mieliśmy zamknięty plan zdjęciowy, co oznacza, że ​​nie mogło tam być żadnych osób postronnych, a ekipa została ograniczona do niezbędnego minimum. Oczywiście, jak i Ryan mieliśmy przyklejone do naszych miejsc intymnych cielisty materiał, który mi zasłaniał strategiczne miejsca, a Ryanowi, no wiesz, "małego". To znaczy wcale nie takiego małego.