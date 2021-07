Cannes 2021. Seksowna wpadka Belli Hadid. Wiatr spłatał jej figla

Na Lazurowym Wybrzeżu odbywa się już 74. edycja jednej z najsłynniejszych imprez filmowych. Festiwal potrwa do 17 lipca. Do Cannes jak co roku zjechały gwiazdy, ale nie tylko światowego kina. A do takich bez wątpienia należy m.in. amerykańska modelka Bella Hadid, która w niedzielę zaliczyła seksowną wpadkę.