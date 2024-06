Cate Blanchett przyjedzie do Polski. Pojawi się na jednym z festiwali

Co ciekawe, aktorka współpracowała z kilkoma operatorami, którzy zostali wyróżnieni za filmy z nią. W "Elizabeth" zagrała królową Elzbietę, za zdjęcia do tej produkcji Złotą Żabę odebrał w 1999 roku Remi Adefarasin. Potem było "I’m Not There" (Brązowa Żaba dla Eda Lachmana), "Carol" (Złota Żaba dla Eda Lachmana), aż w końcu "Tár" (Złota Żaba dla Floriana Hoffmeistera).