Catherine O'Hara rozlicza się z filmem "Kevin sam w domu". "Dobiło mnie to"

- ...a ja wtedy mówię: "Cóż, byłbyś bardzo smutny, gdybyś obudził się jutro rano i nie miał rodziny". Odpowiada: "Wcale nie", na co ja: "To powiedz to jeszcze raz, może tak się stanie". Nie potrafię powiedzieć, jak bardzo mnie to dobiło. Nie mogłam się z tym pogodzić, że mówię coś tak przerażającego temu pięknemu dziecku - zwierzyła się O'Hara podczas uroczystości odsłonięcia gwiazdy Macaulaya Culkina na Hollywood Walk of Fame 1 grudnia.