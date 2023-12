Chciały zobaczyć słynny hotel w Nowym Jorku. Aktorek nie wpuszczono

Familijna komedia sprzed 20 lat to ciąg dalszy perypetii rezolutnego Kevina (Macaulay Culkin), który tym razem zostaje sam w Nowym Jorku, gdzie po raz kolejny spotyka dobrze znanych rabusiów. Zanim to jednak nastąpi, a sprytny bohater postanowi udaremnić napad na sklep z zabawkami, to zatrzymuje się w luksusowym Hotelu Plaza, posługując się kartami kredytowymi ojca.