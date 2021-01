Cezary Pazura o rodzinie: "Jesteśmy wszyscy zdecydowani na to, żeby się zaszczepić"

Cezary Pazura był gościem programu Wirtualnej Polski "Newsroom". Aktor jest ambasadorem akcji promującej szczepienia na COVID-19. Sam czeka na swoją kolej, by się zaszczepić. W rozmowie z nim padło pytanie, jakie jest podejście jego rodziny do tematu szczepionek na koronawirusa SARS-CoV-2. - Jesteśmy wszyscy zdecydowanie na to, żeby się zaszczepić. Nie widzimy tutaj absolutnie żadnych przeciwwskazań - powiedział. Zauważa, że to najlepsze rozwiązanie, patrząc na to, jakie odnotowano straty w ludziach i w gospodarce. - Żyjemy w okresie pandemii. Takiej, jaka zdarzyła się uwaga, 100 lat temu. My musimy sobie z tym poradzić. Jedynym rozwiązaniem jest zaszczepienie jak największej populacji - stwierdził.

