Cios w serce fanów. Na "Diunę" muszą zaczekać. Powód?

Efektem domino posypały się premiery innych produkcji. I tak "Godzilla X Kong: The New Empire", którą widzowie mieli zobaczyć w 15 marca 2024 r., została przesunięta na 12 kwietnia. W kinach miała pojawić się także nowa produkcja ze świata "Władcy Pierścieni" - "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Film z Brianem Coxem przesunięto aż na 13 grudnia 2024 r.