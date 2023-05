Nowa "Diuna" na polskim zwiastunie. Jest oficjalny tytuł i data premiery

Na całym świecie "Diuna" zarobiła 402 mln dolarów. Tymczasem koszt jej produkcji sięgnął 165 mln dolarów (do czego trzeba jeszcze dodać ok. 50 mln na promocję filmu). Przypomnijmy, że było to w 2021 r., gdy przemysł kinowy wciąż był dotknięty skutkami obostrzeń związanych z pandemią. Analitycy rynku kinowego szacują, że druga część powinna zarobić w kinach przynajmniej okrągły miliard dolarów.