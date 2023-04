Na ten film czeka świat. "To będzie spektakularne widowisko"

Do pełni szczęścia zabrakło jedynie większych pieniędzy w kasach kin. Na całym świecie "Diuna" zarobiła 402 mln dolarów. Tymczasem koszt jej produkcji sięgnął 165 mln dolarów (do czego trzeba jeszcze dodać ok. 50 mln na promocją filmu). Zasada jest taka, że aby tytuł zaczął przynosić zysk w kinach musi zarobić przynajmniej dwa razy więcej niż kosztował. "Diuna" strat raczej nie przyniosła, ale niewiele też udało się na niej zarobić.