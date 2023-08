Cios z zaskoczenia. Recenzja filmu "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos"

Nowe wrażenia

Jego film zdecydowanie dostarcza mnóstwa nowych i niezapomnianych wrażeń. "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos" to film znakomity w zamyśle i wykonaniu, z doskonale dobraną ścieżką dźwiękową, w której dominuje hip-hip sprzed lat (np. "Ante Up" M.O.P., "Can I Kick It? A Tribe Called Quest, a nawet genialna wstawka z "Ninja Rap" Vanilla Ice). Co zrozumiałe do polskich kin trafiła wersja filmu z dubbingiem i choć rodzimi aktorzy sprawdzili się znakomicie w swoich rolach, to jednak z chęcią posłuchałbym oryginalnych głosów. Na liście płac znajdują się bowiem takie nazwiska jak Jackie Chan, Ice Cube, Post Malone, Paul Rudd, Seth Rogen, John Cena czy Rose Byrne.