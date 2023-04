Co przystanek, to odjazd. Emigracja i prowincja na wesoło w CANAL+ online!

Emigracja z poziomu zmywaka

Odjazdowych freaków podczas drogi i już w samym Londynie Stomil i Malcolm poznają naprawdę wielu. "Emigracja XD" to łotrzykowski film drogi, w której główni bohaterowie spotykają innych Polaków, obywateli Europy, którzy w różnych krajach pracują już od lat lub wpadli na genialne pomysły, jak na polskiej europejskości zarobić, np. przemycając towary lub handlując. W końcu Polak potrafi. Wiemy to nie od dziś, choć nie zawsze mówimy to w sytuacjach, które napawają nas dumą. Ale okazuje się, że temu potrafiącemu Polakowi nie wszystko w życiu wyszło, spotkało go coś, co ma wpływ na jego egzystencję: choroba, konflikt z prawem, nieuczciwy pracodawca. Malcolm XD w książce i filmie (jest współautorem scenariusza, nadzorował także kręcenie scen) portretuje emigrację obserwowaną z poziomu zmywaka, mopa i budowy, a nie finansowych centrów, szklanych biur, lunchów w modnych restauracjach i wakacji spędzanych na końcu świata. To raczej same porażki, praca nad siły i poniżej godności i możliwości każdego emigranta. Smutny to obraz polskiej emigracji, gdzie zamiast widoku na Big Ben jest plugawa kamienica tuż obok wiaduktu kolejowego lub squat, który mieszkańcom może dać złudne poczucie, że wybrali wolność, że to ich wybór, a nie przymus.