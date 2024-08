Co się działo z Efronem? Skok do basenu mógł skończyć się tragicznie

4 sierpnia media na świecie obiegła informacja o tym, że Efron trafił do szpitala po "incydencie pływackim" na basenie. Nagłówki mogły jednak przerazić niejednego fana aktora. Pisano, że znalazło go dwóch pracowników, którzy musieli wyciągać go z wody. A że wcześniej aktor bawił się na koncercie Martina Garrixa w Ushuaïa Ibiza Hotel and Beach Club, można było pomyśleć, że aktor był nietrzeźwy i przede wszystkim nieodpowiedzialny i na własną prośbę mógł zrobić sobie krzywdę.