Co się dzieje? Klęska. Ten film miał stać się wielkim hitem

W sumie podczas czterodniowego weekendu film George’a Millera zarobi około 32 mln dolarów. To najsłabszy wynik lidera amerykańskiego box office’u podczas święta Memorial Day od 29 lat! Co więcej, może się jeszcze okazać, że "Furiosa: Saga Mad Max" nie będzie liderem box office’u, bo minimalnie pokonać go jeszcze może zbierające słabiutkie recenzje animacja "Garfield" (od piątku do niedzieli – 24,8 mln dolarów). "Furiosa" kosztowała 168 mln dolarów, "Garfield" jedynie 60 mln dolarów.