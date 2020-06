Córka Jacksona zagra homoseksualnego Jezusa. Środowiska katolickie protestują

Stowarzyszenie uważa, że film hańbi Chrystusa. Najwięcej zastrzeżeń Movieguide ma do tego, że grany przez Paris Jackson Jezus to lesbijka i ma pikantne łóżkowe sceny z inną kobietą. Organizacja twierdzi, że "Habit" "zdewastuje i zdemoralizuje umysły" dzieci i młodzieży z chrześcijańskich rodzin.

Organizacja nie próżnuje i zbiera podpisy pod petycją sprzeciwiającą się bluźnierczemu przedstawieniu Syna Bożego w filmie. Do tej pory Movieguide zdobyło poparcie ponad 100 000 osób.

Habit to opowieść o imprezowej dziewczynie, która ma fetysz związany z Jezusem. Gdy zostaje wplątana w brutalną aferę narkotykową, przebiera się za zakonnicę, by ocalić swoje życie. Opis fabuły brzmi trochę jak nowa wersja "Zakonnicy w przebraniu". Zakładamy jednak, że nie będzie to komedia. Film reżyseruje Janell Shirtcliff na podstawie scenariusza, który napisała wraz z Suki Kaiser. W głównej roli zobaczymy Bellę Thorne.