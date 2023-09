Córka Szpakowskiego wystąpiła w filmie. Mało kto wie, kim jest jej mama

Dariusza Szpakowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. To prawdopodobnie najbardziej znany komentator sportowy w naszym kraju. Prywatnie jest mężem aktorki Grażyny Strachoty, która ma na koncie takie filmy jak "Śmierć Johna L.", "Porno" czy seriale jak "Barwy szczęścia" i "M jak miłość". Para ma dwie córki - 30-letnią Julię i 24-letnią Gabrielę. Starsza pracuje w agencji marketingowej, zaś młodsza pociecha najwidoczniej stwierdziła, że chce robić to samo, co jej mama.