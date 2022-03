"Córka". Wielka rola Colman. Nie powstrzymacie łez

Maggie Gyllenhaal mimo niewielkiego reżyserskiego doświadczenia (poza "Córką" to również jeden odcinek serialu "Homemade") udowadnia, że ma niesamowitego "nosa" do konkretnych aktorek i aktorów. Wie także, jak umiejętnie czytać dzieło literackie, bo z tekstu powieści wydobyła to, co naprawdę istotne. Subtelnie podkreśliła niuanse i dała wybrzmieć poszczególnym sekwencjom. Mimo fizycznej nieobecności na ekranie wydaje się być wciąż na miejscu, czule zaprasza do świata Ferrante, do świata Colman i Johnson. Zupełnie nie powinno zatem dziwić, jaki sukces z tą kameralną historią osiągnęła.