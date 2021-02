Curtis ma za sobą lata walki. "Trzymałam to w ukryciu"

Jamie Lee Curtis to postać doskonale znana wszystkim fanom horroru. To właśnie ona wystąpiła w jednym z arcydzieł tego gatunku, "Halloween" Johna Carpentera z 1978 r. Od tamtego czasu aktorka dość umiejętnie zarządzała swoją karierą i dziś dalej cieszy się popularnością w Hollywood – dowodem jest chociażby jej występ w komedii kryminalnej "Na noże".

Jednak nie wszyscy wiedzą, że Curtis w przeszłości miała ogromne problemy z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. W jednym ze swoich ostatnich postów na Instagramie aktorka wspomniała swoje batalie z okazji świętowania 22 lat trzeźwości. Do posta dołączyła stare zdjęcie, na którym widzimy ją ze szklanką alkoholu. Jak napisała we wpisie, to zdjęcie służy jej jako przypomnienie, kim była.