"Czego on nie wyprawiał". Radziecki aktor zrobił piekło Dorocie Segdzie

Segda wyjawiła, że aktor przekraczał wszelkie granice. "Czego on nie wyprawiał: wdzierał się przez okno do willi, w której mieszkałam. Właściciele nie reagowali na to, co się dzieje. Może sądzili, że to normalne obyczaje między aktorami, rozgrywki męsko-damskie na planach filmowych" - czytamy.