Czy da się dziś jeszcze kochać Antoniego Królikowskiego?

- Uważam, że każdy jest odpowiedzialny za siebie i każdy powinien dążyć do bycia jak najlepszym człowiekiem - mówi. - Każdy powinien brać pełną odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje. Uciekamy od sytuacji trudnych, bolesnych, a to właśnie tam czeka na nas uzdrowienie. Jeżeli potrafimy trzeźwo i świadomie spotkać się ze sobą w swoim bólu i rozpaczy doznamy oczyszczenia. Życie to nie "good vibes only", jak sprzedaje nam narracja kapitalizmu. W naszej naturze jest popełnianie błędów i w tym nie ma nic złego. Wszyscy je popełniamy. Pytanie co z tym dalej zrobimy. Codziennie wkładam bardzo dużo pracy w to, żeby być wyrozumiałą i dobrą osobą dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Bo ode mnie wszystko się zaczyna. Jeśli pokocham siebie, to pokocham też drugiego człowieka.