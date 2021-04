Czy to koniec pandemii? Wysoka frekwencja w amerykańskich kinach

W ostatnich miesiącach, jeśli pisaliśmy o jakiś rekordach ustanawianych w kinach, to tylko odnoszących się do okresu pandemii. Tymczasem podczas minionego weekendu w amerykańskich kinach padł tzw. rekord wszech czasów. Japońska produkcja "Demon Slayer The Movie: Mugan Train" osiągnęła za oceanem najlepszy rezultat otwarcia w historii pośród nieanglojęzycznych filmów. W ciągu trzech pierwszych dni wyświetlania animacja zarobiła 21,1 mln dol.