Daniel Olbrychski u boku rosyjskiej sławy. Ten film zobaczycie tylko na Tofifest

To już siódmy dzień 18. MFF Tofifest Kujawy i Pomorze. Festiwal działa w formie hybrydowej, która łączy seanse stacjonarne i te na platformie online. Szczególnie aktywna jest w tym roku część wirtualna, na którą zdecydowało się wielu widzów. Platforma jest bogato wyposażona w premiery filmowe i niezapomniane klasyki kina.

Wiele filmów festiwalowych jest wyświetlanych zarówno w kinie, jak i na internetowej platformie. Jednak pasmo Must be must see działa jedynie w formie stacjonarnej, dlatego szczególnie warto odwiedzić salę kinową w CKK Jordanki w Toruniu. W piątek zostanie pokazany tam film "Relic" - trzymający w napięciu horror opowiadający o tajemniczym zaginięciu pewnej starszej kobiety.

Kolejne trzy propozycje można obejrzeć z dowolnego miejsca na świecie. Szczególnie warto przyjrzeć się filmom z pasma On Air, które jest realizowane w ramach Międzynarodowego Konkursu Filmów Fabularnych. W piątek będą mogli Państwo obejrzeć świetny film "Babyteeth", który w niekonwencjonalny sposób opowiada o pierwszej miłości poważnie chorej nastolatki. Seans zapewnia dużo wzruszeń i nie mniej śmiechu.

Agnieszka Żulewska o Tofifest: domeną filmowca jest niepokorność

Wśród stacjonarnych i onlinowych propozycji są również filmy, które pochodzą z tak zwanego naszego podwórka. "Tony Halik. Tu byłem" to opowieść o jednym z najwybitniejszych podróżników XX wieku, film pozwala widzom kroczyć śladami jego dzikich podróży. Z kolei "Safe inside" to thriller w reżyserii Renaty Gabryjelskiej. Film opowiada o amerykańskiej parze, która podczas dorywczej pracy we Francji zaczyna odkrywać kolejne tajemnice dotyczące miejsca ich pracy.

Kolejne filmy są dostępne tylko na internetowej platformie 18. festiwalu Tofifest. Kujawy i Pomorze. Można tam obejrzeć klasyki polskiego kina, takie jak "Boisko bezdomnych" czy też "Dreszcze". Polecamy również świetny film "Van Goghi" opowiadający o relacji pomiędzy ojcem i synem, dwoma artystami. To rosyjska produkcja, w której wystąpił Daniel Olbrychski u boku tamtejszej sławy Aleksieja Sieriebriakowa. Film "Van Goghi" to jedna z piątkowych propozycji z pasma Polonika. W tym samym paśmie znajduje się też film "Lilian", który opowiada o rosyjskiej emigrantce postanawiającej na piechotę wyruszyć do domu.

Tofifest. Kujawy i Pomorze, jako festiwal niepokorny, porusza aktualne problemy, dlatego pasmo Ciepło zimno zostało poświęcone kwestii zmian klimatycznych. W ramach pasma w programie znalazł się film "The great Green Wall". Warto również zwrócić uwagę również na filmy z pasma Best of the best. W piątek pojawią się aż dwa filmy z tego pasma. Będzie to "Jeszcze nie koniec", który opowiada historię porozwodowej walki o dziecko, a także film "Kuma" o zaaranżowanym małżeństwie Ayse z Hasanem.

Kolejnymi ciekawą propozycją na piątek jest film "Hipnotyzer", który opowiada historię słynnego hipnotyzera z lat 60. Oliviera Hawka. Z kolei propozycją dla całej rodziny może się okazać dokument "Świat według kota", w którym kot wędruje po rodzinnym Amsterdamie. To niepowtarzalna okazja by z bliska obserwować naturalne życie holenderskich zwierząt na tle zgiełku miasta.

Warto pamiętać, że Tofifest. Kujawy i Pomorze to nie tylko filmy, ale również spotkania z największymi artystami. Na Jordankach będzie można spotkać się z Elżbietą Dzikowską, a online dostępne będą rozmowy z Wojciechem Marczewskim i Kasią Adamik. Spotkania online są dostępne dla każdego, nie trzeba nawet zakupić karnetu. Warto z tej opcji skorzystać!