"Lizus Putina" zupełnie odleciał. Nikita Michałkow rozpowszechnia absurdalną antyukraińską propagandę

W 2015 r. Michałkow zapytany, co czuje w związku z zakazem wjazdu do Ukrainy, powiedział, że czuje się tak, "jak mógłby się czuć Siergiej Michajłowicz Eisenstein, któremu w 1939 r. zabroniono by wjazdu do faszystowskich Niemiec". Eisenstein to żydowskiego pochodzenia sowiecki reżyser, scenarzysta i scenograf, który nakręcił m.in. uważany powszechnie za arcydzieło film "Pancernik Potiomkin".