Dzięki niej zrobił karierę. Dziś nie mają kontaktu. "Jest mi smutno"

W przeszłości Rowling dostawała już za swoje słowa groźby. Nie zniechęciło jej to jednak, podobnie jak oficjalny bojkot fanów, do głośnego mówienia tego, co myśli. Za swoje przekonania jest nawet (przynajmniej deklaratywnie) gotowa pójść do więzienia. "Z radością odsiedzę dwa lata, jeśli alternatywą będzie wymuszone wyrażanie poglądów i wymuszone zaprzeczanie prawdziwości i znaczenia płci. Wnieście sprawę do sądu" – twardo zapewniała w serwisie X (dawniej Twitter).