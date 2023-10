Daniel Radcliffe już tak nie wygląda. Odniósł się do spekulacji na swój temat

Co więcej, od lat powtarzają, że wiedzą, kto powinien wcielić się w ikonicznego bohatera. Jest nim 34-letni brytyjski aktor Daniel Radcliffe, którego wszyscy rzecz jasna kojarzą z serią filmową o Harrym Potterze. Tak się składa, że spekulacje na jego temat odżyły ostatnio z powodu jego odmienionego wyglądu. W serialu "Cudotwórcy: Koniec czasów" Radcliffe pochwalił się świetną sylwetką. Wielu myśli, że to efekt przygotowań do roli Wolverine’a w filmowym uniwersum Marvela.