Danny Aiello nie żyje. Gwiazdor "Ojca Chrzestnego 2" zmarł w wieku 86 lat

Danny Aiello, znany z drugiej części "Ojca Chrzestnego" oraz "Rób, co należy", zmarł w wieku 86 lat. Informacje o śmierci potwierdził jego agent literacki.

Danny Aiello zmarł w czwartek, 12 grudnia, w szpitalu w New Jersey. Aktor był tam leczony z powodu nagłej przypadłości, której przyczyną było zakażenie związane z wykonanym wcześniej zastrzykiem. Informacje o śmierci przekazała rodzina zmarłego.

Danny Aiello przyszedł na świat 20 czerwca 1933 r. na nowojorskim Manhattanie. Uczęszczał do James Monroe High School, a w wieku 16 lat zaciągnął się do wojska. Po trzech latach służby wrócił do Nowego Jorku i wykonywał różne prace, aby utrzymać siebie i rodzinę.