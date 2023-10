Są nowe oskarżenia. Muzyk chodził nago przy 21-letniej studentce

Co znamienne, pozew anonimowej 47-latki wpłynął kilka miesięcy po nagłośnieniu innej, choć bardzo podobnej sprawy. W lipcu 2023 r. pianistka Nomi Abadi poszła do sądu w sprawie niewypłacenia jej pieniędzy z ugody, którą Elfman zawarł z nią w 2018 r. Pięć lat temu Abadi oskarżyła go o obnażanie się i masturbowanie w jej obecności, na co nie wyrażała zgody. Do rozprawy sądowej nie doszło, ale Elfman miał jej zapłacić 830 tys. dol. Abadi wróciła do sądu w lipcu, gdyż kompozytor wciąż nie przekazał jej pełnej kwoty (brakuje 85 tys. dol.).