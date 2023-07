Adam Driver i dinozaury. "65" już dostępne w Polsce na VOD

Większość recenzentów nie zostawiło na "65" suchej nitki. "Okropna rzecz do oglądania, nawet dla miłośników dinozaurów – i niezbyt zabawna", "Niewypał", "65 powinno być polecane tylko wtedy, gdy zabraknie filmów do obejrzenia", "Myląco nijaki i pełen dziur fabularnych", "Po prostu przeciętna historia science-fiction bez chemii między dwoma głównymi bohaterami" - to tylko kilka z kilkudziesięciu negatywnych recenzji. Co znamienne, użytkownicy serwisu nie byli aż tak rozczarowani "65", który może i nie do końca spełnił ich oczekiwania, ale na pewno nie uważają go za gniota niewartego oglądania (średnia ocen 65 proc.).