De Niro stworzył kultową rolę w "Przylądku strachu". Wiadomo, kto go zastąpi w serialu. Fani podzieleni

Reakcje fanów są podzielone. Niektórzy wyrażają entuzjazm: "To już wygląda na niesamowicie dopasowanie, ale będzie musiał ciężko pracować, by zdystansować się od Antona (postać z filmu 'To nie jest kraj dla starych ludzi', w którą wcielił się Bardem - przyp.red.)" – czytamy na profiu Cinematico na platformie X. Inni zastanawiają się, czy aktor zdoła dorównać ikonicznemu występowi De Niro: "To niekonwencjonalny wybór i jeśli Bardem zagra Maxa Cady'ego, będzie miał przed sobą ogromne wyzwanie wypełnienia butów po ikonicznym występie De Niro" – zauważył jeden z internautów.