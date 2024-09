Demi Moore: jedno z najlepszych ciał w branży to nie dar z niebios, a wynik ciężkiej pracy

- Karmiłam córkę w nocy, wstawałam o zmroku, by spotkać się z trenerem, jeździłam rowerem do studia Paramount, nawet tam na miejscu na planie byłam na rowerze. Potem pracowałam cały dzień, co zwykle trwało 12 godzin i kolejnego dnia zaczynałam od nowa - opowiedziała Moore w wywiadzie dla "CBS Sunday Morning". Scout miała wtedy pięć-sześć miesięcy.