Demi Moore o stanie Bruce'a Willisa: "Trzeba zaakceptować to, co się dzieje"

"Zed is dead", czy "zrobić z d**py jesień średniowiecza" to kultowe powiedzenia wypowiedziane właśnie przez Willisa, który pod koniec filmu odjeżdża na motocyklu w siną dal. Filmowi, który w tym roku skończył 30 lat, przyznano w Cannes Złotą Palmę ("ograł" Kieślowskiego z jego filmem "Czerwony"). Do dziś uznaje się go za jeden z najlepszych filmów w historii kinematografii, a na pewno w filmografii Quentina Tarantino. John Travolta, Samuel L. Jack i Bruce Willis już nigdy później nie zagrali w czymś tak świetnym. "Pulp Fiction" było nominowane do Oscara w siedmiu kategoriach, otrzymało jedną statuetkę - za scenariusz oryginalny. Film jest do obejrzenia na SkyShowtime oraz na Netfliksie.