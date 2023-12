Depardieu kończy 75 lat. Wszyscy piszą o jego upadku

Przyszły aktor w młodym wieku trafił na ulicę, gdzie parał się kradzieżą, by przeżyć. Okradał groby, przechodniów, a także swoich klientów. Wpadł, gdy próbował ukraść samochód, za co trafił do więzienia na trzy tygodnie. Był też ochroniarzem dla prostytutek odwiedzających jedną z amerykańskich baz wojskowych.