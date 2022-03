Dexter: New Blood. Morderca, którego pokochasz, znów w CANAL+

Na polskie ekrany wraca kultowy serial "Dexter". Miliony fanów z całego świata dostają nowe zakończenie tej nieprawdopodobnej historii. Ci, którzy do tej pory nie śledzili losów psychopaty z Florydy, także mają możliwość poznać wciągającą fabułę i przygotować się do najnowszej kontynuacji przygód Dextera Morgana oglądając dotychczasowe 96 odcinków z 8 sezonów. To wszystko już dostępne w serwisie CANAL+ online.