Disney skasował serial, ale fani teraz obawiają się najgorszego

W obecnej dobie, gdy każde studio czy wytwórnia wszędzie tną koszty i szukają oszczędności, Disney także nie miał sentymentów i uciął żywot "Akolity". Krytycy z przekąsem zauważali, że studio już tak poszło w ilość produkcji z tego uniwersum, że jedna w tę czy we w tę, nie robi nikomu różnicy. Tymczasem okazuje się, że robi! Część fanów najwyraźniej nie ma aż takich wymagań co do jakości produkcji na streamingu i zaczęła akcję w sieci, mającą uratować serial. Jest jednak coś, czego obawiają się najbardziej, zwłaszcza, że Disney już raz to zrobił: fani boją się, że z platformy Disney+ zniknie nawet pierwszy sezon.