Disney straci prawa do Myszki Miki? Zaskakujące wieści

Czy to oznacza, że już wkrótce zobaczymy Myszkę Miki w wersji, której nie spodziewalibyśmy się w najśmielszych snach - jak np. Kubusia Puchatka w slasherze "Winnie the Pooh: Blood and Honey" Rhysa Waterfielda? Jest to możliwe. Według Mayedy ważne jest bowiem, by wykorzystana przez potencjalnych twórców postać nie kojarzyła się z produkcjami studia Disneya. Co to oznacza? Że w takich ewentualnych produkcjach postaci Disneya nie będą mogły mieć atrybutów, z którymi kojarzą je ludzie. Przykładowo, w slasherze "Winnie the Pooh..." twórcy zrezygnowali z ubierania Kubusia Puchatka w czerwoną koszulkę.