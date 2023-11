"Diuna" to nie koniec. Powstanie kolejne spektakularne widowisko

Villeneuve wciąż pracował nad "Diuną", ale jego scenarzysta Eric Roth spędzał czas nad kolejnym projektem pochodzącego z Kanady reżysera. Roth, który ostatnio był gościem podcastu Script Apart, poinformował w nim, że właśnie ukończył scenariusz nowego filmu Denisa Villeneuve’a. Tytuły nie zdradził, ale ujawnił, że jest to opowieść o kosmosie i czasie, i że jest to film o wieczności. Miłośnicy fantastyki nie mają wątpliwości, że chodzi właśnie o "Spotkanie z Ramą".