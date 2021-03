Dla prestiżu zrobią wszystko. Tak wyglądał największy rekrutacyjny przekręt w USA

W czasach bogatej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej wydaje się, że przyszłych studentów ogranicza tylko zasobność portfeli ich rodziców. O ile w Polsce mamy dostęp do bezpłatnej wyższej edukacji, tak w Stanach Zjednoczonych wysokie opłaty za czesne to norma. Dla uzdolnionych, ale pochodzących z ubogich rodzin uczniów jedyną szansą na dostanie się na studia jest uzyskanie stypendium. Co ciekawe, większą gwarancję zapewnia stypendium sportowe niż naukowe, i to ten haczyk postanowił wykorzystać w swoim przekręcie sprytny doradca akademicki Rick Singer.